"الكتلة الإسلامية" تفوز بانتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح

فازت الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابي لحركة "حماس"، بانتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح، بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، والتي جرت اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية، أن نتائج الانتخايات أظهرت فوز الكتلة الإسلامية بواقع 40 مقعدًا، مقابل 38 مقعدًا لكتلة الشبيبة، الذراع الطلابية لحركة فتح، وثلاثة مقاعد لجبهة العمل التقدمي.

وكانت الكتلة الإسلامية قد نظَّمت مهرجانًا انتخابيًّا، يوم أمس الإثنين، في ساحة الجامعة، بحضور عدد كبير من الطلبة، تخلَّله عدد من الكلمات لمرشحي الكتلة ونشطائها.

وحملت جدارية الكتلة الإسلامية في مهرجانها الانتخابي، صوراً للشيخ المؤسّس الشهيد أحمد ياسين، والشهيد القائد جمال منصور، وقائد أركان المقاومة محمد الضيف.

ورغم منع أمن جامعة النجاح مسيرة الكتلة الإسلامية من الانطلاق في حرم الجامعة ضمن مهرجانها الانتخابي، إلا أن الطلبة لوَّحوا بأعلام فلسطين ورايات حركة حماس.

وردَّد الطلاب هتافات: “سمّع سمّع كل الناس هي رجالك يا حماس”، و”حط السيف قبال السيف حنا رجال محمد ضيف”.

ووجَّهت الكتلة الإسلامية التحية للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، وكتائب القسام، وعرين الأسود، وبطلها المعتقل لدى أجهزة السلطة مصعب اشتية.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين