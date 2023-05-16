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الناشطة "البرغوثي": شعبنا لا يخشى الاحتلال ويزداد التفافاً حول خيار المقاومة

16 مايو 2023 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
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قالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي، إن شعبنا الفلسطيني لا يخشى الاحتلال ويلتف حول خيار المقاومة الفلسطينية.

وبيَّنت البرغوثي أن هناك سياسة إجرامية تمارسها حكومة الاحتلال الفاشية ضد أبناء شعبنا في الضفة المحتلة.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يخشى من تصاعد أعمال المقاومة في الضفة، ويسعى للقضاء عليها وإعدام المواطن الفلسطيني، قائلة: "يجب على الجميع دعم ومساندة المقاومة الفلسطينية في الضفة".

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقعت 20 عملية، تنوَّعت ما بين إطلاق نار، وتصدٍّ للمستوطنين وتحطيم لمركباتهم، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" أربع عمليات إطلاق نار، وعمليتي تصدٍّ لاعتداءات المستوطنين، وتحطيم لمركبتين للمستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات في 12 نقطة بمناطق متفرّقة بالضفة.

المصدر / حرية نيوز
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#المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #فادية البرغوثي

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