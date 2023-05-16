فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الناشطة "البرغوثي": شعبنا لا يخشى الاحتلال ويزداد التفافاً حول خيار المقاومة

علماء الأمَّة: النفير إلى الأقصى ونصرته واجب شرعي لصدِّ "مسيرة الأعلام"

مستوطنون يحرقون مركبة ويخطّون شعارات عنصرية في بيت اكسا

"هآرتس": حماس شاركت في المعركة الأخيرة بغزة

كارثة خلال مباراة في المكسيك

مدَّة غياب الجزائري إسماعيل بن ناصر عن ميلان

مبارزات ثنائية مشوّقة في جميع الخطوط خلال مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة واحتراق أراضٍ زراعية بجنين

هل تصدّق؟ الشرطة الأمريكية تشكر "قطيع أبقار"!

فدائي الصالات في المجموعة الثالثة من كأس العرب

علماء الأمَّة: النفير إلى الأقصى ونصرته واجب شرعي لصدِّ "مسيرة الأعلام"

16 مايو 2023 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أكد علماء الأمَّة أن النّفير إلى المسجد الأقصى لفرض إرادة المسلمين، ومنعًا لاقتحامات المستوطنين وإفشال مسيرة الأعلام واجبٌ شرعيّ على كلّ قادرٍ.

وحثّ العلماء في بيان لهم، على حشدِ الجماهير لنصرةِ الأقصى وتسيير مظاهراتٍ شعبيّةٍ غاضبةٍ يوم الخميس في البلاد الإسلامية، وحصار سفارات الكيان الصّهيونيّ حيثما تُوجد.

وشدَّد العلماء على أنّ واجب الوقت على علماء الأمَّة ونخبها وقادتها، هو حشدِ الطّاقاتِ واستنفارِ الجهودِ لإحياء قضية الأقصى في قلوبِ أبنائها وتوجيههم لنصرتهِ.

وحذَّر العلماء الحكام والشعوب من التّقاعس عن نصرة المسجد الأقصى في مواجهة مسيرة الأعلام العدوانيّة، التي تستهدف الأمَّة كلها في دينها وعقيدتها ومقدَّساتها.

وقال العلماء إن مسيرة الأعلام خطوة عدوانيّة يراد منها إهانة الأمَّة الإسلامية جمعاء، ووجه لخراب الأقصى.

ودعا العلماء للجهاد بكلّ أشكاله للدفاع عن الأقصى وتحرير فلسطين وأخذ مواقعهم في المقاومة وأن يكونوا جزءًا من معركة التحرير القائمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المسجد الأقصى #القدس #مسيرة الأعلام #علماء الأمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة