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مدة غياب الجزائري إسماعيل بن ناصر عن ميلان

16 مايو 2023 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
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مدة غياب الجزائري إسماعيل بن ناصر عن ميلان

سيغيب لاعب الوسط الجزائري الدولي اسماعيل بن ناصر ستة أشهر على الأقل عن الملاعب، بعد اعلان ناديه ميلان الإيطالي الثلاثاء خضوعه لجراحة في ركبته تعرّض لها خلال الخسارة أمام جاره إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال النادي اللومباردي في بيان على موقعه الرسمي "خضع اسماعيل بن ناصر لجراحة في ركبته اليمنى في ليون صباح اليوم".

تابع "أجرى الطبيب برتران سونري كوتيه جراحة ناجحة لاصلاح الضرر الغضروفي بحضور طبيب ميلان ستيفانو ماتزوني. يُقدّر وقت التعافي بستة أشهر على الأقل".

واستُبدل بن ناصر (25 عاماً و46 مباراة دولية) في الدقيقة 17 من خسارة ميلان أمام جاره اللدود الأسبوع الماضي، ليقف أمام مهمة صعبة بقلب النتيجة في مباراة الرد مساء الثلاثاء.

ويحتل ميلان المركز الخامس في الدوري المحلي الذي احرزه الموسم الماضي، ويصارع لضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وكان بن ناصر، المولود في فرنسا، انتقل إلى صفوف ميلان في 2019 قادماً من إمبولي وحمل ألوانه حتى الآن في أكثر من 100 مباراة سجل فيها خمسة أهداف.

المصدر / فلسطين اونلاين
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