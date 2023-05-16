إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة واحتراق أراضٍ زراعية بجنين

أُصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عدَّة في مناطق بالضفة الغربية، تخلَّلها احتراق أراضٍ زراعية في قرية جلبون شمال شرق جنين، على إثر إطلاق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات بين الشبَّان وقوات الاحتلال عند مدخل جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب شمال الخليل، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه والعشرات من الطلبة والمواطنين بحالات اختناق.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام صوب الطلبة والمواطنين، ما تسبَّب بإصابة طالب بالرصاص الحي في قدمه فنُقل لتلقي العلاج، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق من جرَّاء استنشاقهم الغاز السام وعولجوا ميدانيًّا.

وفي وقت سابق، أصيب عدد من المواطنين بينهم طلبة، بالاختناق، من جرَّاء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، والذي أطلقته قوات الاحتلال في محيط جامعة الخليل.

وتمركزت قوات الاحتلال عند البوابات الرئيسة لجامعة الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، صوب الطلبة والمواطنين، ما تسبَّب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق من جرَّاء استنشاق الغاز السام وعولجوا ميدانيًّا.

وفي جنين، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية جلبون، إلى جانب مداهمات طالت منزل وبركس المواطن أحمد محمد أبو الرب.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في القرية، تخلَّلها إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدَّى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، واندلاع حريق في الأراضي الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين