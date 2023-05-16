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فدائي الصالات في المجموعة الثالثة من كأس العرب

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فدائي الصالات في المجموعة الثالثة من كأس العرب

16 مايو 2023 . الساعة 15:42 بتوقيت القدس
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وائل الحلبي:

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة، والتي جرت أمس بمدينة جدة السعودية بحضور أعضاء اللجنة المنظمة وصلاح أبو العطا ممثل فلسطين والذي يتواجد رفقة منتخب الشواطئ الذي يشارك في البطولة العربية للشواطئ.

وحلَّ فدائي الصالات في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات مصر الذي توج بلقب البطولة في ثلاث مرات سابقة والعراق وموريتانيا، حيث من المقرَّر أن تقام البطولة في الفترة من 6 وحتى 16 يونيو القادم.

ويفتتح المنتخب الوطني للصالات مشواره بملاقاة المنتخب العراقي يوم 7/6/2023، قبل أن يواجه منتخب موريتانيا يوم 9/6/2023، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 11/6/2023، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاث إلى جانب أفضل منتخبين يحصلان على المركز الثالث.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب خمسة لاعبين من غزة للمشاركة وهم موسي حرارة "الشجاعية"، عماد فحجان "شباب رفح"، جلال أبو يوسف "الصداقة"، الحارس عبد الرحمن النبريص "اتحاد خان يونس"، الحارس علي الحواجري "الأقصى"، حيث تواصل الأردني شامل الداغستاني مدرّب المنتخب مع اللاعبين ووضع لهم برنامجًا تدريبيًّا قبل السفر إلى السعودية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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