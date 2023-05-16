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طباخة تقضي 100 ساعة في الطهي دون انقطاع.. لماذا برأيك؟

16 مايو 2023 . الساعة 15:08 بتوقيت القدس
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قضت طاهية نيجيرية 100 ساعة دون انقطاع في إعداد صنوف مختلفة من الطعام، بهدف تحطيم الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأطول جلسة طهي متواصلة.

وأسرت هيلدا باسي، وهي طاهية في مدينة لاجوس، قلوب النيجيريين بماراثون الطهي الذي بدأته، يوم الخميس الماضي، وانتهت منه مساء أمس الإثنين.

وهنّأ الرئيس محمد بخاري وعدد من السياسيين والمشاهير باسي، في حين هتف المشجعون وعسكروا خارج مركز للمناسبات ليشاهدوا الطاهية (27 عامًا) وهي تتفنن في إعداد وجبات محلية وأجنبية متنوعة من أرز الجولوف إلى المعكرونة وكعكات الأكارا التي تُعدُّ من طحين الفاصوليا.

والرقم القياسي الحالي في موسوعة غينيس لأطول جلسة طهي دون انقطاع مُسجّل باسم الطاهية الهندية لاتا توندون التي واصلت الطهي لمدة 87 ساعة و45 دقيقة عام 2019.

وسيتعيّن على مسؤولي موسوعة غينيس التحقق من الوقت الذي قضته باسي في الطهي حتى يصير رسميًّا.

المصدر / وكالات
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#الأرقام القياسية #طباخة نيجيرية #موسوعة غتنتس #إعداد الطعام

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