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مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث رياضيات

16 مايو 2023 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
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مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث رياضيات

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث رياضيات.

بإعداد المدرسين القديرين/ رائد رامز الريس من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بغزة، ويُعد " الريس" من أفضل وأمهر مدرسي مادة الرياضيات بالقطاع.

ويشمل ملحق مبحث الرياضيات للفرع الأدبي، أهم أسئلة عن الوحدات المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها.

- لتحميل مراجعات مادة الرياضيات للفرع الأدبي 2021 من هنــــــا

- لتحميل مراجعات مادة الرياضيات للفرع الأدبي 2022 من هنــــــا

ولمطالعة مراجعات مبحث الرياضيات للفرع الأدبي لهذا العام بالأسفل.. 👇🏻



يرجى الانتظار لتحميل الملف

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المصدر / فلسطين أون لاين
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