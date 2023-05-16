مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث رياضيات

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث رياضيات.
بإعداد المدرسين القديرين/ رائد رامز الريس من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بغزة، ويُعد " الريس" من أفضل وأمهر مدرسي مادة الرياضيات بالقطاع.
ويشمل ملحق مبحث الرياضيات للفرع الأدبي، أهم أسئلة عن الوحدات المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها.
- لتحميل مراجعات مادة الرياضيات للفرع الأدبي 2021 من هنــــــا
- لتحميل مراجعات مادة الرياضيات للفرع الأدبي 2022 من هنــــــا
ولمطالعة مراجعات مبحث الرياضيات للفرع الأدبي لهذا العام بالأسفل.. 👇🏻
يرجى الانتظار لتحميل الملف
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المصدر / فلسطين أون لاين