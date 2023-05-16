الزراعة تكشف عن خسائر القطاع الزراعي جرّاء العدوان

أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة أدهم البسيوني، اليوم الثلاثاء، أنّ قيمة الأضرار الأولية التي لحقت في القطاع الزراعي خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 1,300275 دولار أمريكي.

وقال في مؤتمر صحفي: " إنّ هذا العدوان نجم عنه تلف العديد من الدونمات المزروعة بالخضار والأشجار، وذلك نتيجة الاستهداف المباشر لهذه الأراضي، أو نتيجة انقطاع مياه الريّ عن المحاصيل الزراعية خلال فترة العدوان الإسرائيلي، حيث لم يتمكن المزارعون من الوصول إلى أراضيهم".

وأوضح البسيوني أنّ الثروة الحيوانية تعرضت لخسائر كبيرة تمثّلت بنفوق أعداد من الطيور والحيوانات نتيجة الاستهداف المباشر من قِبل طائرات ومدفعية الاحتلال.

وأكد البسيوني أنّ الاستهداف المباشر للقطاع الزراعي خلّف ‏أضرارًا بالغة في المنشآت الزراعية والآبار والخطوط الناقلة الرئيسة والفرعية والبرك الزراعية ومخازن المعدات الزراعية والمبيدات ومزارع النحل.

وأشار إلى أنّ استهداف الاحتلال للقطاع الزراعي، أدى إلى ضعف وانعدام القدرة التسويقية في بعض الأحيان للعديد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية نتيجة تقييد الحركة وصعوبة الوصول للأراضي الزراعية، والمنشآت الحيوانية، وكذلك تعطُّل الأسواق، بالإضافة إلى غياب الفرصة ‏التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والأسماك، ما تَسبّب بانخفاض الأسعار ‏بصورة حادة في العديد من المنتجات الزراعية مسببةً خسائر فادحة لدى المنتجين.

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وأضاف البسيوني: "كلّ هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعطُّل عدد كبير من العمال في القطاع الزراعي النباتي والحيواني، شمل ذلك الصيادين مما أدى إلى تردّي الوضع الاقتصادي لديهم، وخلق حالة إنسانية صعبة لدى فئة العاملين في القطاع الزراعي".

وشدد على أنّ المزارع الفلسطيني سيبقى صاحب الوجود في أرضه، يواصل زراعتها دون كلل أو تردُّد مهما ارتكب الاحتلال بحقه من استهداف وعدوان، فهو صاحب الأرض والهوية الفلسطينية، وصاحب الوجود، مشيرةً إلى أنها ستواصل جهودها بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة؛ للوقوف وإسناد المزارع ‏الفلسطيني في كلّ المراحل والميادين، وستُواصل العمل لتعزيز صموده على أرضه.

وطالب البسيوني المجتمع الدولي وجميع مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات ذات ‏الاختصاص بتوحيد الجهود بالضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة والعمل ‏على إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، وتعويض المزارعين عما تكبّدوه جرّاء هذا العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين