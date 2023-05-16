كتائب الناصر تكشف النقاب عن تأسيس وحدة نوعية ضمن جناحها العسكري

كشفت كتائب الناصر، الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، النقاب عن تأسيس وحدة نوعية لديها.

وأعلنت الكتائب في بيانها، تأسيس وحدة جديدة من الوحدات النوعية في الكتائب، "مجموعات الصياد الإلكتروني" بعد محاولات عديدة، نجحت في النهاية لتشكيل هذه الوحدة الجديدة، تمهيدًا لتشكيل جيش الناصر الإلكتروني.

وكشفت الكتائب لأول مرة عن مهمات قام بها مجاهدوها، خلال الفترة الماضية، وقد حصلت فيها على نتائج مميزة.

وقالت الكتائب: "في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساته واشتعال الحملة المسعورة التي يشنها العدو ضد مقدرات شعبنا، ينبري مجاهدو كتائب الناصر صلاح الدين من جديد للدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني، ومواجهة العدو في كل الميادين".

وأضاف البيان: "وها هي كتائب الناصر تقتحم غمار الحرب الإلكترونية مع العدو الصهيوني، لتواجه كيان الاحتلال وترسانته الحربية والتكنولوجية الهائلة والمُدمّرة، لينضمَّ مجاهدونا إلى أحرار العالم وكلّ رافض لهذا المحتل الجاثم فوق أرضنا الفلسطينية".

وأردفت: "وإننا إذ نهدي هذا العمل الخالص لله تعالي، ثم لشعبنا الفلسطيني، نتوعد العدو بضرباتنا القاصمة والنوعية، لمواقعه وقبته الحديدية ومنظومته الإلكترونية".

المصدر / فلسطين أون لاين