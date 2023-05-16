بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء.

وقالت الهيئة، إن السفر سيكون للحافلة الحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/19) اضغط هنا، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/19) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

المصدر / فلسطين أون لاين