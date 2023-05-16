التعليم بغزة: 39 ألفًا يتقدمون لامتحان الوظائف التعليمية للعام 2023-2024

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام امتحان الوظائف التعليمية للعام 2023-2024 في محافظات قطاع غزة.

وتفقَّد وفد حكومي الامتحان في عدة لجان بمدينة غزة بمشاركة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي خالد أبو ندى، ورئيس ديوان الموظفين العام رامي الغمري، والوكلاء المساعدون إبراهيم القدرة، ومحمود مطر، وأحمد أبو ندى، ومدير عام الشؤون الإدارية رائد صالحية، ومدير عام التعيينات فدوان أبو شريعة، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أحمد عايش النجار، ومدير تعليم غرب غزة مازن نور الدين.

وأوضح "أبو ندى" أنّ 39 ألف متقدم/ة يتقدمون للامتحان في 19 مبحث موزعين على 101 لجنة في سبع مديريات تعليم، لافتًا إلى أنه عقب الامتحان ستُنفّذ الوزارة إجراءات على صعيد التصحيح والمقابلات وترشيح معلمين جدد حسب احتياجات الوزارة.

وأكد أنّ امتحان التوظيف وُضع وفق معايير علمية لقياس قدرات ومهارات وخبرات الخريجين بشكل دقيق، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع المتقدمين.

من جهته، أوضح الغمري أنّ هذا العمل الضخم الذي يُمثّل أكبر مسابقة للتوظيف تعقدها الحكومة سنويًّا هو ثمرة جهود فرق ولجان مشتركة مع وزارة التربية والتعليم عملت على مدار عدة شهور ماضية وصولًا لهذا اليوم.

وذكر الغمري إنه وبعد انتهاء عملية تدقيق النتائج يتم الإعلان عن المرشحين للمقابلات الوظيفية التي سيتم عقدها الشهر القادم على أن يتم تجهيز الأدوار الوظيفية والإعلان عنها مطلع شهر أغسطس القادم لتكون جاهزة للاستفادة منها لتلبية احتياجات كافة المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم أو أي وزارات أخرى مع مطلع العام الدراسي 2023/2024.





















المصدر / فلسطين أون لاين