تراجع أسعار الذهب بعد إشارات المركزي الأميركي

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا طفيفًا، اليوم الثلاثاء، بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدّت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأميركي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2015.84 دولارًا للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمئة إلى 2020.40 دولارًا.

وقال مات سيمبسون، محلل السوق البارز في سيتي إندكس: إنّ" أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي قلّلوا من احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام مما دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض قليلًا، مضيفًا أنّ فشل المعدن النفيس في البقاء فوق المستوى القياسي السابق زعزع الثقة".

وكان سعر الذهب قد وصل إلى 2072.19 دولارًا هذا الشهر حائمًا حول مستواه القياسي الذي بلغ 2072.49 دولارًا، وذلك بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنّ الزيادات السريعة في أسعار الفائدة قد تنتهي.

وأوضح أعضاء في المركزي الأميركي أمس الإثنين إلى أنّ أسعار الفائدة ستظل مرتفعة، وإذا جدَّ جديد فإنها قد ترتفع مرة أخرى نظرًا للوتيرة البطيئة التي يسير بها انخفاض معدلات التضخم والاقتصاد الذي لا يُظهر سوى علامات ضعف مؤقتة.

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ويتابع المتعاملون في السوق عن كثب تطورات نقاشات رفع سقف الدين الأمريكي، حيث من المقرر أن يُجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات بهذا الشأن مع السياسي الجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الساعة 1900 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.01 دولارًا للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1063.76 دولارًا بينما استقرَّ سعر البلاديوم عند 1532.28 دولارًا.

المصدر / وكالات