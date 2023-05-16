الاحتلال يقمع الأسرى في سجن "نفحة" ويُنفّذ تفتيشات استفزازية

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الأسرى الفلسطينيين في سجن "نفحة"، وأجرت تفتيشات استفزازية في قسم "4" بالسجن.

وأوضحت مصادر حقوقية، أنّ وحدة القمع "اليماز" التابعة لإدارة سجون الاحتلالـ اقتحمت قسم "4" في سجن نفحة، لتقوم بحملات قمع وتفتيش طالت الأسرى في القسم، وذلك في أعقاب خوض الأسرى الفلسطينيين في كافة سجون الاحتلال، إضرابًا عن الطعام ليوم واحد، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة.

وطالب الأسرى بإنهاء سياسة العزل الانفرادي في معتقلات الاحتلال، فيما أرجعوا وجبات الطعام في كافة السجون، بناءً على قرار لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

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وتأتي هذه الخطوة، حسب بيان الحركة الأسيرة، على رأس باكورة خطوات قادمة للمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة، ودعم حراك الأسرى الإداريين الذي سيبدأ خلال أيام قليلة للمطالبة بوضع حدٍّ لسياسة الاعتقال الإداري التي تستنزف أعمار أكثر من ألف أسير في السجون.

وأكدت مؤسسات الأسرى على ضرورة الإبقاء على حالة الدعم والإسناد للأسرى في خطواتهم، وتصعيد الحراك الشعبي والرسمي دعمًا لهم وضمان نجاحهم في مواجهة السجان.

المصدر / فلسطين أون لاين