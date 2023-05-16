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النخالة يستقبل مزهر ويستعرضا الوضع الميداني والسياسي

16 مايو 2023 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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النخالة يستقبل مزهر ويستعرضا الوضع الميداني والسياسي

استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، نائب أمين عام الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين الرفيق جميل مزهر، على رأس وفدٍ قيادي من الجبهة، وبحضور قياديين من الحركة.

وخلال اللقاء، استعرض المجتمعون الوضع السياسي والميداني خلال معركة "ثأر الأحرار" وما بعدها، وأعربوا عن تقديرهم العالي لمواقف عوائل الشهداء ودور الحاضنة الشعبيّة في قطاع غزّة خلال العدوان، ولا سيما مواقف العزّة التي أظهرها أصحاب البيوت المدمّرة، مما أربك حسابات العدوان.

واستعرض اللقاء الإدارة الميدانيّة للمعركة التي أفقدت العدو عنصر المباغتة، وأفشلت أهداف العدوان، مع استمرار عمل منظومة التحكّم والسيطرة الميدانيّة ووحدة النيران وتوجيهها بكفاءةٍ عالية، على الرغم من استشهاد ثلّةٍ من قادة سرايا القدس ومجاهديها، ما أجبر العدو على القبول بشرط المقاومة في التعهّد بوقف استهداف الأفراد، إضافة إلى المدنيين والشقق السكنيّة.

وأكَّد المجتمعون على استمرار التنسيق والتكامل بين سرايا والقدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى التي قدمت خمسة من فرسانها خلال المعركة الأخيرة، وفصائل المقاومة كافة، مؤكّدين على استمرار التنسيق في إطار وحدةٍ وطنيّةٍ فلسطينيّة أساسها المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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