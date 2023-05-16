ثلاث إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام محيط مخيم جنين

أفادت وزارة الصحة، بإصابة 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمحيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إنّ إحدى الإصابات رصاصة في البطن، وإصابتان في الأطراف.

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة، (مستعربون) صباح اليوم الثلاثاء، مخيم جنين.

ووفق مصادر محلية، قامت القوة الخاصة المقتحمة بمحاصرة منزل في المخيم، فيما اعتقلت شابا.

ووثّقت المصادر ذاتها، دفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى أطراف المخيم، عقب اكتشاف القوة الخاصة.

وفي أعقاب تسلل واقتحام القوات الإسرائيلية الخاصة، جرت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال على أطراف مخيم جنين.

كما وأغلق شبان مداخل مخيم جنين، بعد اكتشاف القوات الخاصة.

المصدر / فلسطين أون لاين