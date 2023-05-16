فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قيادي جزائري: الاحتلال يتحمل مسؤول تفجير الأوضاع في القدس

المرور: 5 إصـابات في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

النخالة يستقبل مزهر ويستعرضا الوضع الميداني والسياسي

ثلاث إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام محيط مخيم جنين

صحفيون يتهمون "نقابة الصحفيين" بالفساد ويطالبونها بوقف التظليل الإعلامي

رؤساء "السلطات المحلية" في دولة الاحتلال يُضربون لليوم الثاني على التوالي

عطايا: المقاومة فرضت شروطها خلال معركة "ثأر الأحرار"

القيادي "أبو عرة" يدعو طلبة النجاح إلى اختيار نهج المقاومة

"أطباء السودان" :مقتل 822 مدنيًّا منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع

وفاة صياد وإصابة آخر أثناء عملهما في بحر خان يونس

بالفيديو ثلاث إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام محيط مخيم جنين

16 مايو 2023 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
...
قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم جنين وتعزيزات عسكرية على أطراف المخيم

أفادت وزارة الصحة، بإصابة 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمحيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إنّ إحدى الإصابات رصاصة في البطن، وإصابتان في الأطراف.

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة، (مستعربون) صباح اليوم الثلاثاء، مخيم جنين.

ووفق مصادر محلية، قامت القوة الخاصة المقتحمة بمحاصرة منزل في المخيم، فيما اعتقلت شابا.

ووثّقت المصادر ذاتها، دفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى أطراف المخيم، عقب اكتشاف القوة الخاصة.

وفي أعقاب تسلل واقتحام القوات الإسرائيلية الخاصة، جرت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال على أطراف مخيم جنين.

كما وأغلق شبان مداخل مخيم جنين، بعد اكتشاف القوات الخاصة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#قوات إسرائيلية خاصة #مستعربون #اقتحام جنين #اقتحام مخيم جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة