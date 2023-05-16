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القيادي "أبو عرة" يدعو طلبة النجاح إلى اختيار نهج المقاومة

16 مايو 2023 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة- أرشيف

دعا القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة، طلبة جامعة النجاح إلى اختيار نهج المقاومة والحفاظ على الثوابت في انتخابات مجلس الطلبة.

وحثّ أبو عرة في بيان صحفي، طلبة الجامعة على المشاركة في الانتخابات والتصويت من أجل تغيير الواقع إلى الأفضل وفق المسار الوطني الذي يجب أن يسير عليه الشعب الفلسطيني.

وقال: "إذا أردتم طريق الحرية والمقاومة والطريق إلى القدس وإلى مسرى رسول الله، عليكم باختيار من اختار هذه النهج، نهج المقاومة والحفاظ على الثوابت والحفاظ على المسرى، ونهج الوعد بتحرير الأسرى".

وأضاف: "صوتكم هو تغيير للمسار وتغيير للواقع إلى ما هو أفضل، وإرجاع الحال إلى المسار الطبيعي والوطني الذي يجب أن يسير عليه شعبنا الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنّ جامعة النجاح الوطنية هي جامعة القادة والشهداء والأسرى، وجامعة البطولة والفداء والبذل والعطاء.

وبدأت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة الكتلة الإسلامية إلى جانب 3 كتل طلابية أخرى.

والاقتراع متاح لطلبة جامعة النجاح الوطنية المسجلين للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023/2022، باستثناء طلبة الدراسات العليا، وفُتحت صناديق الاقتراع الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وستُغلق عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم.

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ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات وإعلان النتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع، وتتنافس أربع قوائم انتخابية على مقاعد مجلس اتحاد الطلبة لعام 2023، وهي كتلة جبهة العمل الطلابي، وحركة الشبيبة الطلابية، والكتلة الإسلامية، وتحالف القطب الطلابي الديمقراطي.

ودعت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، جموع الطلبة لأوسع مشاركة في انتخابات مجلس الطلبة المقررة اليوم الثلاثاء، ونظّمت مهرجانًا انتخابيًّا مميزًا أمس، في ساحة الجامعة، بحضور عدد كبير من الطلبة، وكلمات قوية لمرشحي الكتلة ونشطائها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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