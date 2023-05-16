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"أطباء السودان" :مقتل 822 مدنيًّا منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع

وفاة صياد وإصابة آخر أثناء عملهما في بحر خان يونس

منذ منتصف أبريل الماضي

"أطباء السودان" :مقتل 822 مدنيًّا منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع

16 مايو 2023 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
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اشتباكات السودان

أعلنت نقابة أطباء السودان، الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 822 شخصًا، منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت النقابة الطبية (غير حكومية) في بيان، إنّ "استمرار الاشتباكات أدّى إلى سقوط مزيد من الضحايا في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات".

وأضاف البيان: "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 822 حالة وفاة و3 آلاف و215 إصابة".

وأشار إلى أنّ "الوفيات والإصابات الجديدة التي تم حصرها شملت العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (جنوب)، ومدينة الجنينة بولاية غرب دارفور (غرب)".

وكانت آخر حصيلة أعلنتها النقابة الطبية، السبت، سجلت 530 قتيلًا و2940 مصابًا بين المدنيين.

ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد عدة ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجُّه قوات لكلٍّ منهما إلى السيطرة على مراكز تابعة للآخر.

المصدر / وكالات
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#اشتباكات #الجيش #قوات الدعم السريع

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