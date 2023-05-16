(38) من أهالي أسرى غزة يزورون أبنائهم في سجن "رامون"

ذكر إعلام الصليب الأحمر في قطاع غزة، أن عددًا من أهالي الأسرى توجهوا صباح اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، لزيارة أبنائهم في سجن "رامون" لدى الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الصليب عبر صفحته، خبرا مقتضب جاء فيه: "توجه من قطاع غزة هذا الصباح بتسهيل من اللجنة الدولية 38 من أهالي الأسرى لزيارة 22 من ذويهم في سجن رامون.. نتمنى لهم زيارة سعيدة وعودة سالمة".

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يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين