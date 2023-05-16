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اقتحام مخيم عقبة جبر وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومة

16 مايو 2023 . الساعة 08:18 بتوقيت القدس
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اقتحام مخيم عقبة جبر وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومة

اقتحمت قوات الاحتلال في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، مخيم عقبة جبر، في مدينة أريحا.

ودعت مساجد المخيم للتصدي لقوات الاحتلال، فيما وثّقت مصادر محلية وقوع اشتباكات بين الشبان والمقاومة وقوات الاحتلال.

وأكدت مصادر محلية إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز، وقد اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان.

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ونفّذ مقاومون 20 عملية تنوعت بين إطلاق نار وتصدٍّ للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، كذلك اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في الضفة الغربية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" أربع عمليات إطلاق نار، وعمليتي تصدٍّ لاعتداءات المستوطنين، وتحطيم لمركبتين للمستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات في 12 نقطة بمناطق متفرقة بالضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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