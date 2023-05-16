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الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 144 دونما من أراضي الجلمة وعربونة

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الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 144 دونما من أراضي الجلمة وعربونة

16 مايو 2023 . الساعة 00:37 بتوقيت القدس
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أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مجلس قروي الجلمة وعربونة، بالاستيلاء على 144 دونما من أراضي القريتين.

وقال رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة، إن "المجلس تسلم إخطارا عسكريا إسرائيليا، يتضمن قرارا بوضع اليد على 144 دونما من أراضي قريتي الجلمة وعربونة"، المحاذيتان للحاجز العسكري المقام على أراضي القرية من الجهة الغربية الشمالية.

وأوضح أن الاستيلاء على الأراضي، وفق إخطار الاحتلال، سيظلّ ساريا حتى نهاية "31-12-2027"، مشيرا الى أن الأراضي مملوكة لأهالي القريتين.

وكان الاحتلال قد سلّم صباح الإثنين، بلاغا بالاستيلاء على أرضه التي يملك فيها أوراقا رسمية مسجلة في "الطابو"، ومساحتها 600 متر لصالح إقامة مقطع جديد من جدار الضم والتوسع العنصري.

 

المصدر / وكالات
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#الاحتلال #جنين #الاستيلاء على الأراضي

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