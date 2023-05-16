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أول تعليق من حماس على خطاب عباس في الأمم المتحدة

16 مايو 2023 . الساعة 00:26 بتوقيت القدس
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أول تعليق من حماس على خطاب عباس في الأمم المتحدة

وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس خطاب رئيس السلطة محمود عباس في الأمم المتحدة، بـ"الضعيف المستجدي".

وانتقد الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح مقتضب عبر صفحته بـ"الفيس بوك"، خطاب عباسـ بقوله: "خطاب قيادة السلطة الضعيف المستجدي، هو خطاب مؤسف ولا يليق بشعب مقاوم ومقاتل في سبيل حريته، ومستعد لتقديم التضحيات في سبيل كرامته".

وألقى عباس أمس الاثنين خطابا في الأمم المتحدة بذكرى النكبة الـ75، حمل فيه بريطانيا والولايات المتحدة على وجه التحديد مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة عن نكبة شعبنا، قائلاً "فهما اللتان شاركتا في جعل شعبنا ضحية عندما قررتا إقامة وزرع كيان آخر في وطننا التاريخي، لأهداف استعمارية خاصة بهما".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الأمم المتحدة #محمود عباس #ذكرى النكبة #حازم قاسم

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