خبر مفرح لرياض محرز مع مانشستر سيتي

يتجه الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، للرحيل عن النادي الإنجليزي الصيف المقبل، حسب ما أكده الصحفي الإنجليزي روب داوسون لشبكة "ESPN"، الأمر الذي يصب في صالح الدولي الجزائري، رياض محرز، بحكم أن النجم البرتغالي هو منافسه الأول على منصب أساسي في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا على الجهة اليمنى.



وخاض سيلفا العديد من المباريات أساسيا على حساب نجم منتخب الجزائر منذ بداية الموسم الجاري، وعلى وجه التحديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة الأخيرة، حيث يفضله غوارديولا على محرز بالنظر إلى إجادته القيام بالأدوار الدفاعية، فضلا عن قدرته على اللعب في العديد من المراكز ومرونته التكتيكية، على الرغم من الأرقام الهجومية المرعبة لمحرز.



ونشر حساب "سيتي إكسترا" على "تويتر" المختص في متابعة أخبار النادي السماوي، تغريدة نقل فيها الخبر الذي نشره الصحفي داوسون، وقال فيها: "سيلفا منفتح مرة أخرى على الرحيل عن نادي مانشستر سيتي هذا الصيف، إذا وصله عرض مناسب من نادٍ أوروبي كبير"، ما يفتح المجال واسعا أمام محرز لاستعادة مكانته الأساسية في حسابات غوارديولا إذا تأكد رحيل النجم البرتغالي.



وكان سيلفا يُخطط للرحيل عن السيتي الصيف الماضي بسبب عدم مشاركته بانتظام خلال الموسم المنصرم، لكن غوارديولا ضغط عليه من أجل البقاء وقدم له ضمانات للاعتماد عليه، حسب ما ذكرته وسائل إعلام إنجليزية آنذاك، وهو ما تأكد فعليا هذا الموسم؛ إذ شارك النجم البرتغالي أساسيا وفي مناصب مختلفة، منها لعبه بمركز الجناح الأيمن ولاعب خط وسط ميدان وظهير أيسر.



وسيكون محرز، برأي متابعين، المستفيد الأول من رحيل البرتغالي إن تحقق الأمر؛ لأنه سيصبح بنسبة كبيرة جدّا الخيار الأول لغوارديولا في منصب الجناح الأيمن حتى بوجود فيل فودن، وهو الأمر الذي سيمنحه فرصا أكثر للمشاركة أساسيا، وهو الذي لا يفكر في الرحيل عن النادي السماوي، وأكد عدة مرات "سعادته في مدينة مانشستر".



وينتهي عقد محرز مع مانشستر سيتي صيف 2025؛ أي بنفس المدة المتبقية في عقد سيلفا، وسجل الدولي الجزائري أرقاما أفضل من النجم البرتغالي هذا الموسم على الرغم من قلة مشاركاته مقارنة به؛ إذ سجل 15 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 43 مباراة بمختلف المسابقات وبمعدل دقائق لعب لم يتجاوز 2802 دقيقة، في حين أن منافسه سجل 5 أهداف وصنع 7 أخرى في 51 مباراة وبمعدل دقائق لعب وصل حدود 3249 دقيقة.

المصدر / فلسطين اونلاين