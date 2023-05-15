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هل سيشارك لياو في مباراة إنتر ضد ميلان؟

15 مايو 2023 . الساعة 23:46 بتوقيت القدس
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هل سيشارك لياو في مباراة إنتر ضد ميلان؟

لم يعط مدرب ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، إجابة واضحة حيال مشاركة نجم الفريق، البرتغالي رافاييل لياو، أمام إنتر ميلان، الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة.

وغاب لياو عن الـ"روسونيري" في لقاء الذهاب الذي انتهى بخسارة فريقه 0-2 بهدفي البوسني إدين دزيكو والأرميني هنريك مخيتريان؛ إذ إنه من المفترض أن يكون قد تعافى بحسب يومية "لاغازيتا ديلو سبورت" لخوض لقاء الإياب.

لكن المدرب بيولي أثار الشكوك حيال مشاركة اللاعب ذي الأصول الأنغولية أمام الإنتر في الإياب، وأجاب ردًا على أسئلة الصحفيين عن مدى جاهزيته: "إذا أكمل التدريب الجماعي الأخير قبل المباراة، فقد يلعب أساسيًا".

وأضاف بيولي: "الجميع يتسم بالتركيز والتحفيز، اللاعبون يستعدون بأفضل شكل ممكن لمحاولة الفوز بالمباراة. في بداية الموسم لم يتوقع أحد أن نصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والآن سنحاول الوصول إلى المباراة النهائية".

يستكمل المدرب البالغ 57 عامًا: "سنلعب غدًا بخط وسط مختلف قليلًا؛ لأن بن ناصر سيخضع لعملية جراحية ولن يكون معنا، سنستعين بلاعب إضافي هجومي، ونأمل أن نجد توليفة وتشكيلة أفضل مما أظهرناه في مباراة الذهاب".

لياو القطعة الأهم في هجوم ميلان
يُعدّ لياو (23 عاماً) أبرز لاعبي ميلان في الموسم الحالي، فهو هدّاف الفريق وأكثر من قدّم تمريرات حاسمة أيضًا، ومثّل غيابه عن لقاء الذهاب ضربة لهجوم النادي اللومباردي الذي فشل في فك طلاسم شباك غريمه الـ"نيراتزوري".

المصدر / فلسطين اونلاين
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