فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دعوات لإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى الخميس القادم

أول تعليق من حماس على خطاب عباس في الأمم المتحدة

تونس: الحُكم على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن وبغرامة ماليّة

خبر مفرح لرياض محرز مع مانشستر سيتي

هل سيشارك لياو في مباراة إنتر ضد ميلان؟

وفد سوري يصل إلى السعودية للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

نصيحة غير متوقعة من ريفالدو لكريستيانو رونالدو

مدة غياب بوغبا بعد تعرضه لإصابة جديدة

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 144 دونما من أراضي الجلمة وعربونة

تعرف إلى السبب.. قتل 6 أسود في كينيا!

دعوات لإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى الخميس القادم

15 مايو 2023 . الساعة 23:09 بتوقيت القدس
...

أطلق نشطاء مقدسيين وفلسطينييين دعوات لإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك فجر يوم الخميس المقبل (18 مايو/أيار)، والتصدي لاقتحامات المستوطنين ومسيرة الأعلام المتوقعة للمسجد.

وأفادت مصادر مقدسية بانطلاق دعوات فلسطينية لإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى يوم الخميس القادم لإعمار المسجد تزامنًا مع اقتحام مسيرة الأعلام التي حُشد لها بالآلاف.

اقرأ أيضا: دعوات متواصلة لإفشال "مسيرة الأعلام" الاستيطانية

وأوضحت الدعوات ضرورة الحشد في الفجر تفاديًا للتقييد الذي يُتوقع أن تفرضه قوات الاحتلال على أبواب المسجد مع ساعات الصباح.

وتتواصل الدعوات إلى ضرورة شد الرحال وتعزيز التواجد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، لإفشال “مسيرة الأعلام” الاستيطانية، والمنوي تنظيمها يوم الخميس المقبل في ذكرى ما يُسمى “يوم توحيد القدس”.

وكان نشطاء من جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" المتطرفة قد قدموا طلبا رسميا للسماح للمستوطنين المتطرفين بالدخول إلى المسجد الأقصى ضمن مسار “مسيرة الأعلام الإسرائيلية” المقررة يوم 18 مايو/أيار الجاري.

ولم يقتصر طلب جماعات الهيكل المتطرفة على اقتحام الأقصى ضمن مسيرة الأعلام، بل تعدى ذلك إلى طلبها أن يتم الاقتحام من باب الأسباط لا المغاربة.

وتحاول الجماعات الاستيطانية حشد 7500 مستوطن في المسيرة، علما أنّ أعلى رقم سبق لهم تحقيقه لم يتعدَّ 2200 مقتحم، بينما يفرض الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، بهدف تأمين مسيرة الأعلام الاستيطانية.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المسجد الأقصى #المستوطنين #الشباب الثائر #الفجر العظيم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة