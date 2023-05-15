تعرف إلى السبب.. قتل 6 أسود في كينيا!

قُتل 6 أسود في متنزه وطني في جنوب كينيا في ضربة لجهود حماية الحياة البرية وقطاع السياحة الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد.

وقالت إدارة الحياة البرية في كينيا إن قتل الأسود جاء بعد مهاجمتها لقطيع من الماعز بالقرب من قرى قريبة من متنزه أمبوسيلي الوطني.

وقالت الإدارة في بيان، "للأسف هذا ليس حادثا فرديا، إذ قتلت 4 أسود أخرى الأسبوع الماضي".

وأضافت أن مسؤوليها التقوا مع ممثلين عن المجتمع المحلي لمحاولة إيجاد حل للحوادث المتكررة هناك بين الحيوانات والسكان، لكنها لم تذكر ما تم الاتفاق عليه.

وكثيرا ما يشكو السكان في المناطق المحيطة بالمحميات الطبيعية في كينيا من أن الأسود وغيرها من آكلات اللحوم تقتل الماشية.

ويوجد في متنزه أمبوسيلي الوطني الذي تبلغ مساحته 39206 هكتارات عدد من أهم الأنواع البرية مثل الأفيال والفهود والجاموس البري والزراف.

المصدر / وكالات