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وصفها بحكومة المقاومة..

النخالة يشيد بجهود المؤسسات الحكومية خلال العدوان على غزة

15 مايو 2023 . الساعة 21:44 بتوقيت القدس
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أشاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بجهود الطواقم والمؤسسات الحكومية خلال العدوان، وأكد أن الدور الذي قامت به الحكومة خلال العدوان بحفظ الجبهة الداخلية، وتسيير حياة المواطنين عزز من قدرة المقاومة بالرد على جرائم المحتل، واصفا إياها بحكومة المقاومة.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية جمعته برئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس أثناء تقديمه واجب العزاء على رأس وفد حكومي في بيت عزاء الشهيد علي غالي، بخانيونس اليوم الاثنين.

من جهته، قدم الدعليس تعازيه لفقد هذه الثلة من قادة المقاومة، مشددا على أن خسارتهم هي خسارة لشعبنا ومقاومته بكل مكوناتها وليست فقط للجهاد الاسلامي.

وأكد الدعليس على أن المؤسسة الحكومية تَّشرُف وتعتز بدورها في حماية ظهر المقاومة وخدمة أبناء شعبنا.

تجدر الإشارة، أن الدعليس يصحبه وفد حكومي، قدّموا واجب العزاء لذوي شهداء معركة "ثأر الأحرار" في محافظات القطاع.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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