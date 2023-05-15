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روسيا تتصدى لطائرتين وتمنعهما من دخول مجالها الجوي

15 مايو 2023 . الساعة 21:29 بتوقيت القدس
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إنها أرسلت طائرة مقاتلة لمنع طائرة فرنسية وأخرى ألمانية تجريان دورية من دخول المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق، بعدما رصدت تحليقهما صوب روسيا.

وقالت روسيا إن الطائرتين إحداهما طائرة دورية ألمانية من طراز بي-3. سي والأخرى طائرة دورية فرنسية من طراز أتلانتك-2.

وذكرت وزارة الدفاع أنه بعد نشر المقاتلة الروسية وعودة الطائرتين الفرنسية والألمانية أدراجهما، عادت الطائرة الروسية سو-27 إلى قاعدتها.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير الروسي حول تحركات الطائرة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: «رُصد هدفان جويان يقتربان من حدود دولة روسيا».

وأضافت: "من أجل التعرف على الهدفين ومنع اختراق حدود الدولة الروسية، نُشرت مقاتلة سو-27 من قوات أسطول البلطيق الجوية".

المصدر / وكالات
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