20عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة منها 4 عمليات إطلاق نار

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقعت 20 عملية، تنوعت ما بين إطلاق نار، وتصدي للمستوطنين وتحطيم لمركباتهم، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" أربع عمليات إطلاق نار، وعمليتي تصدي لاعتداءات المستوطنين، وتحطيم لمركبتين للمستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات في 12 نقطة بمناطق متفرقة بالضفة.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في قرية المغير بمدينة رام الله، ورشقوهم بالحجارة وحطموا مركباتهم، إضافة إلى اندلاع مواجهات في عارورة وقرية النبي صالح بالمدينة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية بجنين، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة.

وخاض مقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر والمساكن الشعبية في نابلس، إلى جانب عملية إطلاق منفصلة صوب جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز بيت فوريك.

وألقى الشبان الثائر الحجارة صوب المستوطنين في بلدة حوارة، وحطموا مركباتهم، بينما وقعت عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال في مخيم عسكر، واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في المخيم.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم، وبلدة عزون شرق قلقيلية، وعند المدخل الشمالي لبيت لحم، تخللها إلقاء حجارة.

وشهدت البلدة القديمة في الخليل مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، إلى جانب مواجهات مماثلة في بيت كاحل وبيت أمر.

المصدر / فلسطين أون لاين