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جماهير غفيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد "صبرة" بمخيم عسكر

15 مايو 2023 . الساعة 20:14 بتوقيت القدس
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جانب من جنازة الشهيد صالح صبرة

شاركت جماهير غفيرة اليوم الاثنين، في جنازة تشييع الشهيد صالح محمد صالح صبرة (22 عاماً)، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر بمحافظة نابلس.

وهتف المشيعون بشعارات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالثأر لدماء الشهداء، وسط مطالبات بالتمسك بطريقهم المخضب بالدماء، من أجل دحر المحتل وتحرير فلسطين.

وحمل المشاركون جثمان الشهيد صالح صبرة وسط صيحات التكبير، فيما أكدت حركة حماس تمسك شعبنا بالمقاومة سبيلاً لتحرير الأرض.

وأوضحت حركة "حماس" أن إجرام الاحتلال لن يمر مرور الكرام، وسيكون شعبنا وفياً لدماء شهدائه، وأميناً على مقدساته، مهما بلغت التضحيات.

وارتقى الشهيد صبرة فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم عسكر، وذلك بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عسكر وحي المساكن الشعبية شرق محافظة نابلس.

وشهدت الضفة الغربية فجر وصباح اليوم، عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق، بينها بلدة عارورة شمال غرب رام الله، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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