انتخابات مجلس الطلبة بجامعة النجاح.. لحظات حاسمة تسبق بدء التصويت

تستعد الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة "حماس" في جامعة النجاح الوطنية إلى جانب ثلاث كتل طلابية، لخوض انتخابات مجلس الطلبة يوم غدٍ الثلاثاء الموافق السادس عشر من أيار/ مايو الجاري، بعد ستة سنوات عجاف شهدت تعطيل للانتخابات.

وطالبت الكتلة الإسلامية بتحقيق تكافؤ الفرص، وإتاحة المساحات المتساوية للكتل الطلابية المختلفة، وسط دعوات متواصلة للطلبة للمشاركة الواسعة في الانتخابات، والتعبير عن رأيهم بعيدا عن التهديد والملاحقة.

وقال ممثل الكتلة الإسلامية الأسبق وعضو مجلس طلبتها الناشط عبدالرحمن اشتية إن "انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح هي لحظة حاسمة في حياة الطلبة، للتعبير عن رأيهم"، داعيا لعدم إضاعتها.

وأكد أن الانتخابات الطلابية هي حق لكل طالب، وكان يفترض أن تكون ممارسة ديمقراطية دورية سنويا، إلا أنّ بعض الطلبة يشارف على التخرج ولم يحصل على هذا الحق طوال فترة سنوات دراسته.

التوجه لصندوق الاقتراع

أشار اشتية إلى أن الانتخابات ليست معركة فاصلة سواءا داخل الجامعة أو خارجها، وليست حربا ضروس، لكنها جهة الطالب في ما يخصه، وهي لحظة حاسمة، ليس في حياته الأكاديمية فقط، بل في قراره التوجه لصندوق الاقتراع ووضع قناعاته بصوت واحد، وقدرة الطالب وهو في جوهر الشباب أنه يعبر عن رأيه وينتخب من يظنه الأقدر على خدمته.

وأوضح أنه وفي معترك الحياة يدرك كم غرست فيه الحياة الطلابية في جامعة النجاح، وكم بنت فيهم من قيم والمثل العظيمة، وكم شاركوا فيها الهموم مع طلبة الجامعة، وكم منّ الله علينا من خلال الكتل الطلابية أو من خلال مجلس اتحاد الطلبة.

وأضاف أنها دعوة لكل طالب وطالبة لممارسة حقه وللقيام بواجبه تجاه مجلس الطلبة والجامعة وحتى تجاه فلسطين، وذلك عبر قدرته أن يقول نعم أو لا، وأن يحسم خياراته.

وبيّن أن الانسحاب من الحياة الطلابية النقابية يشبه الانسحاب من كل مواجهة على مستوى الحياة الشخصية والمهنية والوطنية والعامة.



من جانبه، قال الصحفي سامر خويرة إن الانتخابات فرصة يجب استغلالها للتغيير للأفضل، مؤكداً أن غياب الانتخابات عن جامعة النجاح منذ عام 2017، بعد ست سنوات عجاف، يجب أن يكون فرصة حقيقية لمشاركة الكل دون استثناء.

تحمل المسؤولية

لفت خويرة إلى ضروة الاختيار بناء على القناعات وليس الضغوطات، فاختيار الطالب بناء على أن الطلبة الذين سيتم اختيارهم أن يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية، وقيادة الحركة الطلابية ومجلس الطلبة نحو الأفضل.

و دعت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، جموع الطلبة لأوسع مشاركة في انتخابات مجلس الطلبة المقررة يوم غد الثلاثاء.

ونظمت الكتلة مهرجانًا انتخابًا مميزًا اليوم الاثنين، في ساحة الجامعة، بالحضور الكبير للطلبة والكلمات القوية لمرشحي الكتلة ونشطائها.

كما حظيت الدعاية الانتخابية الصامتة للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، باهتمام واقبال طلابي واسع.

وعرضت كتلة فلسطين المسلمة دعايتها التي لم يغب عنها المشهد الوطني، في الساحات الرئيسية للحرم الجامعي القديم والجديد، وكلية هشام حجاوي وكلية الزراعة(خضوري).

وتضمنت عروض الكتلة برنامجها الانتخابي، ووعودها بعدم السماح بأي زيادة على أسعار الساعات الدراسية كما حدث في زمن المجالس السابقة.

وأكدت كتلة فلسطين المسلمة التي تحمل الرقم 4 أن ستبقى مع الطلبة من التسجيل حتى التخرج، وستظل لهم درعاً حصيناً وسداً منيعاً.

وجددت التزامها بالعلم والمقاومة والإبداع، مؤكدة أن كوادرها يحملون هم الوطن، وهويتهم النضالية واضحة ومعالمها مستمدة من نهج المقاومة.

وعرضت الكتلة الإسلامية أبرز حصاد أنشطتها، في المجال الديني التربوي والتي بلغ عددها 97 نشاطاً، من بين 150 نفذتها خلال الفترة الماضية.

المصدر / حرية نيوز