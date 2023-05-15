تعرض مبنى سفارة الأردن بالخرطوم للاقتحام والتخريب

أعلن الأردن، الإثنين، تعرض مبنى سفارته في العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والتخريب، معربا عن إدانته واستنكاره.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صدر عنها، عن "إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرّض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم".

كما أدانت الخارجية "أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها"، وفق البيان ذاته.

وأكدت "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، طالت العاصمة الخرطوم وعدة مدن شمالي وغربي البلاد.

واندلعت الاشتباكات بعد تبادل الطرفين الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.

المصدر / الأناضول