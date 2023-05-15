الصحة بغزة: المستشفيات أجرت 28 عملية صعبة خلال العدوان الإسرائيلي

قال مدير العمليات والعيادات الخارجية بالإدارة العامة للمستشفيات هاني حمادة، إن الطواقم الطبية فى مستشفيات وزارة الصحة أجرت نحو 28 عملية للجرحى والمصابين فى الجراحات التخصصية المختلفة معظمها تدخلات جراحية صعبة، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي استمر لخمسة أيام متواصلة.

وأشار حمادة إلى أنه خلال فترة العدوان اقتصرت العمليات الجراحية على العمليات الطارئة للمرضى حيث تم إجراء 318 عملية طارئة منها 142 عملية فى الجراحات التخصصية، و77عملية نسائية، و99 قيصرية، فيما تم وقف العمليات المجدولة.

ووفق التقرير الصادر عن دائرة العمليات فقد بلغ عد غرف العمليات الجراحية الفعالة 42 غرفة، بينما بلغ عدد غرف عمليات الولادة 15 غرفة.

وثمن مدير العمليات جهود الكوادر الطبية داخل غرف العمليات التي كانت تواصل الليل والنهار على مدار ساعات طويلة لإجراء العمليات الجراحية الصعبة من مختلف الجراحات للمصابين والمرضى، وذلك ضمن خطة الطوارئ المعمول بها أثناء العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين