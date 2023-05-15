البريد الفلسطيني يصدر طابعًا بريديًا يوثق الذكرى الـ 75 للنكبة

أصدر البريد الفلسطيني اليوم الإثنين، طابعًا بريديًا يوثق الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية.

وبحسب البريد الفلسطيني فإن الطابع سيطرح للتداول قريبًا وهو من النوع التذكاري الذي يحتوي على لوحات فنية تعبّر عن ذكرى النكبة والثمن الكبير الذي تكبده الشعب الفلسطيني جراء المأساة التي ما زالت فصولها تتوالى.

يذكر أن عدد اللوحات المستخدمة في بطاقة طوابع النكبة الفلسطينية، ست لوحات رسمَها عدد من فناني فلسطين، وهم الفنان سليمان منصور لفئة 100 مليم و 200 مليم، والفنان إسماعيل شموط لفئة 300 مليم و400 مليم، والفنان رائد القطناني لفئة 600 مليم و800 مليم، كما أن الشعار المستخدم في بطاقة الطوابع من رسم الدكتور ياسر الخالدي، وقد شارك في التصميم كامل جابر، وأنوار فنون بالتعاون مع الطوابعي أحمد الخطاب.

ويوافق يوم 15 أيار/مايو من كل عام، ذكرى وقوع "النكبة" الفلسطينية، حيث طردت العصابات الصهيونية المسلحة في مثل هذا اليوم من عام 1948، آلاف الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم، عبر ترهيبهم بمذابح وعمليات إبادة، وتم إحلال مستوطنين يهود مكانهم، وإقامة كيان "إسرائيل" على أنقاض "فلسطين".

المصدر / فلسطين أون لاين