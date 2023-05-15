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"أبو معمر": "ثأر الأحرار" أفشلت العدوان وكسرت معادلات الاحتلال

15 مايو 2023 . الساعة 17:11 بتوقيت القدس
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عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زكريا أبو معمر، أن معركة " ثأر الأحرار" أفشلت أهداف العدوان وكسرت معادلات الاحتلال الإسرائيلي ودفعته ليستجدي التهدئة بعد ساعات من بدئها.

 وقال أبو معمر خلال أدائه واجب العزاء مع لفيف من قيادة الحركة لعوائل الشهداء الذين ارتقوا في المعركة: "إن معركة ثأر الأحرار خاضتها غرفة العمليات المشتركة بتنسيقٍ كامل وكانت سرايا القدس رأس الحربة فيها"، موضحاً أن الرسالة الكبرى من هذه المعركة، أن المقاومة الفلسطينية موحدة سياسياً وعسكرياً وميدانياً، وستواصل الطريق وخلفها كل شعبنا في الداخل والخارج.

وأضاف: "لقد ظنّ العدو أنه باغتياله القادة سيفرض معادلة جديدة، لكن مسعاه خاب وفشل بفضل ضربات مقاومتنا، وصمود ودعم شعبنا المجاهد والتفافه حول خيار المقاومة".

ووجه أبو معمر التحية لأرواح شهداء سرايا القدس وكل شهداء شعبنا، قائلا: " إننا ماضون على طريقهم، مستظلون بظلهم، وباقون على هذا الدرب حتى تحرير فلسطين".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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