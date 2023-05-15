الكشف عن تحضيرات لاجتماع أمني بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تحضيرات تجري للدفع نحو عقد اجتماع أمني - سياسي، بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، برعاية أمريكية - إقليمية، على غرار اجتماعي "العقبة" و"شرم الشيخ" اللذين عقدا مؤخرا.

ورجح تقري أذاعته إذاعة الاحتلال العامة صباح اليوم الإثنين، أن الاجتماع قد يعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، في حين أشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد انعقاده "على الرغم من الاتصالات المتقدمة والمباحثات المتواصلة في هذا الشأن".

ولم يتطرق التقرير إلى الجهات التي تدفع باتجاه عقد الاجتماع، والأسباب التي تحول دون اتخاذ قرار نهائي حول موعده، علما بأن هذه "الاجتماعات تهدف لتعزيز التعاون الأمني بين السلطة وحكومة الاحتلال الإسرائيلية"، وفق الإذاعة.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيُعد استكمالا لاجتماعي العقبة وشرم الشيخ، اللذين عقدا خلال شباط/ فبراير، وآذار/ مارس الماضيين، للقضاء على المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وكانت الولايات المتحدة دفعت إلى تنظيم اجتماعين في "العقبة وشرم الشيخ" في محاولة لوأد المقاومة المشتعلة في الضفة الغربية منذ شهور، عبر التنسيق الأمني المشترك بين السلطة والاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين