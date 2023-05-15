النونو: قيادة حماس كانت في انعقاد دائم وعلى تنسيق تام مع الجهاد أثناء المعركة

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو أن قيادة الحركة تابعت لحظة بلحظة مجريات التصعيد الصهيوني على قطاع غزة وكانت في حالة اجتماع دائم تتابع الميدان والاتصالات، وفي حالة تنسيق مستمر مع قيادة حركة الجهاد حول مجمل التفاصيل.

وقال النونو في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر: "إن معركة ثأر الأحرار أكدت ثلاث نقاط أساسية، وهي: إرادة المقاومة، ووحدة المقاومة، والاحتضان الشعبي للمقاومة الذي تجسد في جميع المراحل".

وأضاف "لقد حاول الاحتلال من خلال الاغتيال خلق معادلة جديدة من خلال استباحة دماء الشهداء في ظل تفاهمات وقف إطلاق النار، ولكن المقاومة أفشلت هذا المخطط وأثبتت قدرتها على التعامل مع أي خروقات أو جرائم للاحتلال وخلق معادلتها الخاصة".

وتابع "إن من حق شعبنا الابتهاج بما حققته المقاومة وترسيخها أن أيًا من أبناء شعبنا ليس لقمة سائغة أمام جرائم الاحتلال"، مشيدًا بأداء الأجنحة العسكرية وخاصة سرايا القدس في هذه المواجهة والتي قدمت خلالها عددًا من خيرة قادتها المخلصين، مستدركًا "أننا ندرك أنه على طريق التحرير سيكون هناك شهداء وتضحيات ولكن إذا ارتقى منّا قائد يخلفه ألف قائد".

وأشار النونو إلى أن هذه واحدة من جولات القتال مع العدو وليس نهاية الحرب أو المعركة التي لا تنتهي إلّا بزوال الاحتلال بشكل كامل عن أرضنا الفلسطينية، ولن تتوقف المقاومة عبر أشكالها المختلفة إلا بالتحرير والعودة.

وأشاد النونو بالدور الذي قامت به مصر وقطر خلال معركة "ثأر الأحرار"، وقال "منذ اللحظة الأولى تحرك الإخوة في مصر وفي قطر معبرين عن حرصهم على شعبنا وأهلنا، ونقدر لهم دورهم وجهدهم الذي استمر طوال أيام بل ساعات المعركة"، مشيرًا كذلك إلى دور الأمم المتحدة في الاتصالات السياسية التي واكبت الأحداث.

وحول مشاركة حماس من عدمه في معركة "ثأر الأحرار" قال النونو "البعض يحاول إظهار وكأن خلافًا داخل بنية المقاومة ولكن الفصائل الفلسطينية في حالة انسجام وتفاهم تام في ظل غرفة العمليات المشتركة التي تمثل مظلة للجميع وحالة وحدوية، أما تكتيكات المواجهة فهي مسألة ميدانية بما يحقق الإنجاز ويخدم الأهداف المرسومة بدقة في كل مواجهة"، مشددا على التواصل المستمر الذي كان ولا زال بين قيادتي حماس والجهاد على مختلف المستويات وخاصة بين رئيس المكتب السياسي الأخ إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الأخ زياد النخالة.