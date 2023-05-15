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الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح الثلاثاء 16 مايو

15 مايو 2023 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء 16 مايو 2023.

وأشارت الهيئة، في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنَّ السفر ليوم غدٍ الثلاثاء سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (19/2023)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (19/2023).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، منوّهة إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وكما نبَّهت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مشدّدة على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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