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رابط التسجيل لمشروع "الصمود الاقتصادي" بغزة

15 مايو 2023 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع مركز شؤون المرأة، اليوم الإثنين، فتح باب التسجيل لمشروع الصمود الاقتصادي وتسهيل الحصول على الوظائف اللائقة في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن المشروع مموّل بتمويل من الحكومة النرويجية، ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، والذي يستهدف قطاع التعليم بعدد (100) فرصة عمل.

وأوضحت وزارة العمل أن التخصصات والفئات التي يشملها المشروع، هي: "خريجات وخريجي بكالوريوس في مجال التعليم (معلمين/ات في مختلف التخصصات)، مهنيين وفنيين في مختلفة التخصصات، عمال (إناث – ذكور)".

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل يبدأ من يوم الإثنين 15/5/2023، وحتى نهاية يوم الإثنين 22/5/2022، ضمن الشروط الآتية:

1- أن يكون/تكون الخريج/ة حاصلًا/ة على شهادة جامعية بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.

2- أن يكون المهني والفني حاصلًا على شهادة مهنيين أو لديه خبرة واسعة في مجال.

3- يتراوح عمر الخريج/ة ما بين 21-55 عامًا، ويتراوح عمر العامل/ة ما بين 18-60 عامًا.

4- أن يتمتَّع/تتمتع العامل/ة بلياقة جسدية تمكنه/ا من العمل بسهولة ويسر.

5- ألا يكون قد حصل أي من المتقدّمين/ات على فرصة عمل سابقة من أي برنامج تشغيلي خلال عام من تاريخ الإعلان.

6- الاستفادة من المشروع ستكون لشخص واحد فقط من أفراد الأسرة.

7- سيكون تمثيل النساء في المشروع بنسبة تزيد عن 40% من مستفيدي المشروع.

8- المجال مفتوح لذوي الإعاقة الراغبين في العمل.

رابط التسجيل: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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