مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث تكنولوجيا المعلومات

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث تكنولوجيا المعلومات.

بإعداد المدرسين القديرين/ رامي فتحي فلفل من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بغزة، ويُعد " فلفل" من أفضل وأمهر مدرسي مادة تكنولوجيا المعلومات بالقطاع.

ويشمل ملحق مبحث تكنولوجيا المعلومات الخاص بالفرع العلمي والصناعي، أهم أسئلة عن الوحدات المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها.

- لتحميل مراجعات مادة تكنولوجيا المعلومات للفرع العلمي 2021 من هنــــــا

- لتحميل مراجعات مادة تكنولوجيا المعلومات للفرع العلمي والصناعي 2022 من هنــــــا

لمطالعة مراجعات مبحث تكنولوجيا المعلومات الخاص بالفرع العلمي والصناعي لهذا العام بالأسفل.. 👇🏻

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المصدر / فلسطين أون لاين