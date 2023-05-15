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الأسرى في سجون الاحتلال يحيون ذكرى النكبة بالوقوف ثبات

15 مايو 2023 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
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الأسرى في سجون الاحتلال يحيون ذكرى النكبة بالوقوف ثبات

أحيا الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ذكرى النكبة الفلسطينية، اليوم الإثنين، بالوقوف ثبات لمدَّة 75 ثانية.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين، إن هذه الخطوة، تُثبت أن الحركة الأسيرة لازالت تواكب تطورات القضية الفلسطينية بكل مفاصلها، بالرغم من محاولات الاحتلال عزلها عن الواقع وعن القضية ووضعها على رفوف النسيان.

وأكدت الوزارة أن قضية الأسرى تشكل أحد أهم معالم الصراع مع هذا المحتل، ورغم أن النكبة قد مرَّ عليها 75 سنة، إلا أن شريحة الأسرى لازالت تدفع ضريبة المواجهة والصمود في وجه الاحتلال، ويقدّم الأسرى أرواحهم وسنوات أعمارهم في سبيل التشبث بالحق الفلسطيني الراسخ والمتجذّر على هذه الأرض.

وأضافت: "نحيي ذكرى النكبة ال75 ونستذكر أن أكثر من مليون إنسان فلسطيني ذاقوا مرارة السجن وويلاته، ولازال يقبع في السجون 4900 أسير بينهم 23 أسيرًا معتقلون منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو على رأسهم الأسير القائد نائل البرغوثي، إضافة إلى ما يزيد عن 300 أسير مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة بشكل متواصل".

وأكدت أن هذه الذكرى تعكس في نفوسنا أهمية الإنسان الفلسطيني المكافح والمجاهد والذي هو بمثابة رأس المال الذي يدخره الوطن للمواجهة، ما يفرض علينا العمل بكل قوة وفي كل المسارات لتحرير الأسرى وتخليصهم من قيود الظلم والطغيان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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