سقوط مسيرة لجيش الاحتلال شمال الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة تابعة له، فجر الإثنين، في مخيم طولكرم للاجئين شمال الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في تغريدة على تويتر: "سقطت طائرة مسيرة من طراز سكاي رايدر في مخيم طولكرم للاجئين".

وأضاف: "يتم جمع المسيرة ولا يوجد خوف من تسريب المعلومات، ويجري التحقيق في الحادث".

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ولم يوضح أسباب سقوط المسيرة التي عادة ما يستخدمها لجمع المعلومات ورصد التحركات الميدانية لأفراد المقاومة.

وكان جيش الاحتلال أعلن في الأشهر الماضية عن سقوط العديد من المسيرات المشابهة في الضفة الغربية وحدود قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين