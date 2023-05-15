التعليم بغزة تستأنف الدراسة وتُنفذ أنشطة دعم نفسي للطلبة

استأنفت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، العملية التعليمية في المدارس بعد توقف عدَّة أيام نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وخلال الطابور المدرسي والإذاعة المدرسية رُفعت الدعوات بالرحمة للشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة الشهداء الطلبة والأطفال، والدعاء لله عزَّ وجل لهم بالرحمة والشفاء العاجل للجرحى.

ونفّذت المدارس العديد من أنشطة وفعاليات الدعم النفسي ضمن خطة الوزارة لاستعادة التوازن النفسي للطلبة وتخفيف الخوف والقلق والتوتر الذي نجم عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتعرَّض قطاع غزة، إلى عدوان من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، والذي بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"، يوم الثلاثاء 9 مايو، واستمر لخمسة أيام متواصلة، وأسفر عن 33 شهيدًا و190 جريحًا ودمار كبير في المباني والمنشآت.













المصدر / فلسطين أون لاين