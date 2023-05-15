هويدي: حق العودة وفق القرارات الأممية لا يخص اللاجئين في مناطق "الأونروا" الخمس فقط

أكد المدير العام للهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، علي هويدي، اليوم الإثنين، أن حق العودة وفق القرارات الأممية ذات الصلة لا تنطبق فقط على اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات "الأونروا" الخمس (لبنان وسوريا والأردن والضفة وغزة) فقط.

وقال هويدي، إن هذه القرارات تشمل أيضًا اللاجئين الفلسطينيين في العراق ومصر وغيرها.

وأضاف: "ربما الأهم بأنها تنطبق على المهجرين الفلسطينيين الصامدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والذين يقدَّر عددهم بحوالي نصف مليون فلسطيني مهجَّر تمنعهم سلطات الاحتلال من العودة إلى قراهم أو إعادة بناء أو ترميم بيوتهم وفقًا لقوانين مزيفة".

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وذكر هويدي أن هذه القوانين وضعها الاحتلال بحجَّة حراسة أملاك الغائبين "وهم الحاضرون المُغيَّبون"، يتحدون الاحتلال سنويًّا بتنظيم مسيرات إلى قراهم المدمّرة (البروة وأم الزينات ومسكة والغابسية والكابري وغيرها)، للتأكيد على حقهم بالعودة.

ويُحيي الشعب الفلسطيني اليوم الإثنين، الذكرى الـ75 للنكبة، وذلك بإقامة فعاليات وأنشطة عدَّة، يؤكد من خلالها تمسّكه بحق العودة، وعدم أحقية الاحتلال بأرضه.

المصدر / فلسطين أون لاين