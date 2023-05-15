"حماس" تزفُّ الشهيد صالح صبرة وتؤكد تمسّك شعبنا بالمقاومة

زفَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، إلى شعبنا الفلسطيني، الشهيد البطل صالح محمد صالح صبرة (22 عامًا)، الذي ارتقى فجر اليوم الإثنين بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر في نابلس.

وعزَّت "حماس" في بيان لها، ذوي الشهيد البطل، مؤكدة في السياق تمسّك شعبنا بالمقاومة سبيلاً لتحرير الأرض والمقدَّسات.

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وشدَّدت على إن إجرام الاحتلال لن يمر مرور الكرام، وسيكون شعبنا وفياً لدماء شهدائه وأميناً على مقدَّساته مهما بلغت التضحيات.

المصدر / فلسطين أون لاين