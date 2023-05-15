فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التعليم بغزة تستأنف الدراسة وتُنفذ أنشطة دعم نفسي للطلبة

هويدي: حق العودة وفق القرارات الأممية لا يخص اللاجئين في مناطق "الأونروا" الخمس فقط

الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

دعوات فلسطينية لتوظيف المتغيرات الدولية لحماية الحقوق الفلسطينية

"حماس" تزفُّ الشهيد صالح صبرة وتؤكد تمسّك شعبنا بالمقاومة

في ذكراها الـ75.. المسنة "مهنا" تعيش فصولًا جديدة من النكبة

هجرة ونزوح وزلزال.. اللاجئون الفلسطينيون بسوريا عاشوا 3 نكبات

خيار الإعادة يقترب.. "أردوغان" يحصل على 49.42% بعد فرز 99% من الأصوات

مطالبات للمجتمع الدولي بإنقاذ غزة ورفع الحصار الإسرائيلي

رابط خدمة الإبلاغ عن الأضرار الاقتصادية جرَّاء العدوان الإسرائيلي

"حماس" تزفُّ الشهيد صالح صبرة وتؤكد تمسّك شعبنا بالمقاومة

15 مايو 2023 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
...
"حماس" تزف الشهيد صالح صبرة وتؤكد تمسك شعبنا بالمقاومة

زفَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، إلى شعبنا الفلسطيني، الشهيد البطل صالح محمد صالح صبرة (22 عامًا)، الذي ارتقى فجر اليوم الإثنين بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر في نابلس.

وعزَّت "حماس" في بيان لها، ذوي الشهيد البطل، مؤكدة في السياق تمسّك شعبنا بالمقاومة سبيلاً لتحرير الأرض والمقدَّسات.

اقرأ أيضًا: شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عسكر بنابلس

وشدَّدت على إن إجرام الاحتلال لن يمر مرور الكرام، وسيكون شعبنا وفياً لدماء شهدائه وأميناً على مقدَّساته مهما بلغت التضحيات.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #المقاومة #صالح صبرة #الشهيد صالح صبرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة