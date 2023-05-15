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خيار الإعادة يقترب.. "أردوغان" يحصل على 49.39% بعد فرز 99% من الأصوات

15 مايو 2023 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أظهرت نتائج الانتخابات التركية بعد فرز 99.20% من الأصوات، تقدّم الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة 49.39%.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد حصل كمال كليشدار أوغلو على 44.97%، وسنان أوغان على 5.21%، بينما انسحب المرشح الرابع محرم إنجه في وقت سابق.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشكلات.

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، وكمال كيليتشدار أوغلو، وسنان أوغان، ومحرم إنجة، من حسم النتيجة لصالحه، إذ لم يتجاوز أحد منهم 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاج إليها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدَّة 5 سنوات.

ومن المتوقع أن تتم إعادة الجولة الانتخابية حتى يتمكن أحد المرشحين الأربعة من الفوز بنسبة 50%+1.

المصدر / وكالات
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