فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مطالبات للمجتمع الدولي بإنقاذ غزة ورفع الحصار الإسرائيلي

رابط خدمة الإبلاغ عن الأضرار الاقتصادية جرَّاء العدوان الإسرائيلي

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال

الحاج علي.. حنين لقيسارية واستحضار لمشاهد من جريمة النكبة

في ذكرى النكبة.. "حماس": ملحمة شعبنا ومقاومته متواصلة حتى تحرير فلسطين

غزة نصر يتلوه نصر

"الغرفة المشتركة".. مكاسب عسكرية وسياسية عمّقت خلافات الاحتلال

75 عامًا على النكبة.. صحيفة فلسطين تصدر ملحقًا خاصًا للذكرى الأليمة

الانتصار في معركة "ثأر الأحرار"

ثأر الأحرار

رابط خدمة الإبلاغ عن الأضرار الاقتصادية جرَّاء العدوان الإسرائيلي

15 مايو 2023 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
...
أحد البيوت المدمرة من جرَّاء العدوان (تصوير: ياسر فتحي)

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة الإبلاغ عن الأضرار للمنشآت الاقتصادية خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة والواقع في الفترة من 8/5/2023 إلى 13/5/2023.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم، أنه تم تخصيص رابط إلكتروني للتبليغ عن الأضرار، موضحة أنه يتم الدخول من خلال الرابط على خدمة الأضرار للمنشآت الاقتصادية وذلك بشكل مبدئي لحين زيارتها لاحقاً من طواقم حصر الأضرار التابعة لوزارة الاقتصاد.

ودعت أصحاب المنشآت والوحدات الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الخدماتية) المتضرّرة إلى تسجيل خسائرهم عبر الرابط، مشيرة إلى أن طواقم الوزارة ستقوم بزيارة ومعاينة المنشآت المتضرّرة لحصر وتقييم الأضرار بشكل كامل.

وطالبت الوزارة المتضرّرين بالإسراع في الإبلاغ عن الأضرار الاقتصادية، لحفظ حقهم في التسجيل وتقييم الأضرار بالوزارة مع العلم أن الرابط مخصص للأضرار الاقتصادية فقط مع تجهيز الأوراق الثبوتية اللازمة لاستكمال ملف الأضرار الخاص بالمنشأة المسجَّلة وهي (صورة هوية صاحب المنشأة – صورة عن عقد الملكية أو الإيجار الخاص بالمنشأة – كشف تفصيلي بالأضرار - صور الأضرار)، وما يتوفر من (رخصة حرفة – سجل تجاري – فواتير - مرفقات أخرى)

يمكن التسجيل من خلال اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#عدوان #أضرار #العدوان على غزة #رابط الإبلاغ عن الأضرار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة