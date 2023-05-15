رابط خدمة الإبلاغ عن الأضرار الاقتصادية جرَّاء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة الإبلاغ عن الأضرار للمنشآت الاقتصادية خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة والواقع في الفترة من 8/5/2023 إلى 13/5/2023.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم، أنه تم تخصيص رابط إلكتروني للتبليغ عن الأضرار، موضحة أنه يتم الدخول من خلال الرابط على خدمة الأضرار للمنشآت الاقتصادية وذلك بشكل مبدئي لحين زيارتها لاحقاً من طواقم حصر الأضرار التابعة لوزارة الاقتصاد.

ودعت أصحاب المنشآت والوحدات الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الخدماتية) المتضرّرة إلى تسجيل خسائرهم عبر الرابط، مشيرة إلى أن طواقم الوزارة ستقوم بزيارة ومعاينة المنشآت المتضرّرة لحصر وتقييم الأضرار بشكل كامل.

وطالبت الوزارة المتضرّرين بالإسراع في الإبلاغ عن الأضرار الاقتصادية، لحفظ حقهم في التسجيل وتقييم الأضرار بالوزارة مع العلم أن الرابط مخصص للأضرار الاقتصادية فقط مع تجهيز الأوراق الثبوتية اللازمة لاستكمال ملف الأضرار الخاص بالمنشأة المسجَّلة وهي (صورة هوية صاحب المنشأة – صورة عن عقد الملكية أو الإيجار الخاص بالمنشأة – كشف تفصيلي بالأضرار - صور الأضرار)، وما يتوفر من (رخصة حرفة – سجل تجاري – فواتير - مرفقات أخرى)

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المصدر / فلسطين أون لاين