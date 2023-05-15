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نابلس: قوات الاحتلال تعدم فلسطينيا في مخيم عسكر وتصيب آخر

15 مايو 2023 . الساعة 06:15 بتوقيت القدس
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الشاب صالح صبره استشهد بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاب فلسطيني فجر يوم الإثنين، وأصيب آخر شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي: "إن مواطنا استشهد جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم عسكر شرقي نابلس".

وأشارت الجمعية إلى أنه جرى محاولة إنعاش للمصاب غير أنه توفي فور وصوله مستشفى رفيديا الحكومي.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب صالح صبره استشهد بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر.

وأوضحت أن طواقمها نقلت إصابة ثانية وصفت حالتها بـ "المستقرة".

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عسكر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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