شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عسكر بنابلس

استشهد شاب وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الإثنين، خلال اقتحام الأخيرة لمخيم عسكر بمدينة نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي: "إن مواطنا استشهد جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر شرقي نابلس".

وأشارت الجمعية إلى أنه جرى محاولة إنعاش للمصاب غير أنه توفي فور وصوله مستشفى رفيديا الحكومي.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب صالح صبره استشهد بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر.

وأوضحت أن طواقمها نقلت إصابة ثانية وصفت حالتها بـ "المستقرة".

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المخيم وحي المساكن الشعبية، والمنطقة بين مخيمي عسكر الجديد والقديم وداهمت شقة للشهيد عبدالفتاح خروشة، منفذ عملية حوارة الأولى، ووقعت خلال ذلك اشتباكات مسلحة عنيفة، كما وقعت مواجهات بالحجارة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين