أردوغان: بلادنا أتمت عرسا ديمقراطيا جديدا في انتخابات 14 مايو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا أتمت عرسا ديمقراطيا جديدا في انتخابات 14 مايو.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره المحتشدين أمام مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "نحن متقدمون بفارق كبير في الانتخابات رغم أن النتائج ليست نهائية بعد".

وأشار إلى تفوق تحالف الجمهور في الانتخابات البرلمانية، قائلا: "تحالف الجمهور (يضم 4 أحزاب يقودها حزب العدالة والتنمية) يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وفق نتائج الانتخابات".

وأعرب أردوغان عن ثقته بأنه سينهي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الحالية بنسبة تفوق 50 بالمئة.

وتابع: "نحن نؤمن بصدق أننا سنستمر في خدمة أمتنا على مدى السنوات الخمس القادمة".

وأضاف قائلا: "شعبنا الذي منح تحالف الجمهور الأغلبية في البرلمان، سيصوت لصالح الاستقرار في الانتخابات الرئاسية".

واستطرد: "لكن في حال قرر شعبنا تأجيل حسم الانتخابات إلى الجولة الثانية سنرحب بذلك".

وأردف: "بغض النظر عن الأرقام فإن الفائز في هذه الانتخابات هو بلدنا وشعبنا، وقد عشنا انتخابات لا مثيل لها في العالم من حيث نسبة المشاركة التي تعد واحدة من الأعلى في تاريخ بلادنا".

وتابع: "خلال تاريخنا السياسي احترمنا الإرادة الوطنية، ونحترم هذه الإرادة في الانتخابات الحالية والاستحقاقات القادمة".

وشكر أردوغان كافة المواطنين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأردف: "بلدنا أظهر أداءً من شأنه أن يكون قدوة للعالم من ناحية ممارسة الحقوق والحريات السياسية وموثوقية النظام الانتخابي".

المصدر / الأناضول